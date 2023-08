Źródło: The Sun

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United już wkrótce ma mieć nowego właściciela, który obejmie pełnię władzy w klubie

Czerwone Diabły trafią w ręce szejka Jassima bin Hamada Al Thaniego i katarskiej rodziny królewskiej

Po finalizacji transakcji ekipę z Old Trafford czekają poważne zmiany

Manchester United zostanie sprzedany w październiku

Do połowy października ma zostać sfinalizowana transakcja przejęcia Manchesteru United. Chociaż ta saga trwa już od dłuższego czasu i byliśmy świadkami różnych zwrotów akcji, teraz wydaje się, że już nic nie stoi na przeszkodzie i za mniej niż dwa miesiące poznamy nowego właściciela Czerwonych Diabłów. Tak przynajmniej twierdzi The Sun.

Kiedy katarski szejk Jassim bin Hamad Al Thani przejmie władzę w klubie z Old Trafford? Podobno oficjalna i konkretna data jest już ustalona, a jej ogłoszenie może nastąpić we wrześniu. Aktualnie trwa badanie due dilligence, czyli dogłębna analiza mająca na celu ocenę obecnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Szejk ma spłacić dług United i – w przeciwieństwie do rodziny Glazerów, czyli obecnych właścicieli – nie zamierza pobierać żadnych dywidend. Planuje również zmodernizować zarówno stadion, Old Trafford, jak i ośrodek treningowy Carrington. Jednocześnie chce inwestować środki we wzmocnienia drużyny.

Jassim bin Hamad Al Thani ma zapłacić sześć miliardów funtów i stać się jedynym właścicielem United. W wyścigu katarska rodzina królewska pokonała brytyjskiego miliardera Sir Jima Ratcliffe’a.