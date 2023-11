Imago / Paul Marriott Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho opuści Manchester United w zimowym okienku transferowym

Angielski skrzydłowy ma napięte relację z trenerem Erikiem ten Hagiem

23-latek kosztował “Czerwone Diabły” 85 milionów euro

Jadon Sancho opuści zimą Manchester

Pobyt utalentowanego Anglika na Old Trafford nie należy do najlepszych. Jadon Sancho nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a na dodatek we wrześniu został odsunięty od pierwszego zespołu. Szkoleniowiec Manchesteru United zarzucił piłkarzowi słabą postawę na treningach. W odpowiedzi 23-latek podważył zdanie trenera, sugerując, że od dawna czuł się w zespole kozłem ofiarnym.

Fabrizio Romano na portalu CaughtOffside potwierdził, że reprezentant Anglii opuści zimą Manchester.

– “Jeśli chodzi o Jadona Sancho, to powiedziałbym, że na 99% opuści Manchester United w styczniu” – powiedział dziennikarz.

W obecnym sezonie, zanim Sancho został odsunięty od drużyny, zdążył zagrać w niej 3 mecze w lidze. Za każdym razem wchodził na boisku z ławki rezerwowych.