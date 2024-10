Erik ten Hag w nadchodzącym tygodniu może zostać zwolniony. Z informacji portalu The Athletic wynika, że Manchester United zaplanował na wtorek spotkanie zarządu.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag czeka na decyzję, Manchester United będzie debatował we wtorek

Manchester United jak na razie nie może zaliczyć do udanych początku rozgrywek. Postawa w Premier League jest daleka od oczekiwań, bowiem na tę chwilę Czerwone Diabły zajmują dopiero 13. miejsce z dorobkiem 7 punktów. Co więcej, wiele do życzenia pozostawiają również występy w Lidze Europy. W dwóch poprzednich meczach z Twente i Porto podopieczni Erika ten Haga zdobyli tylko 2 punkty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ze względu na rozczarowujące występy i przede wszystkim wyniki posada Erika ten Haga wisi na włosku. Media w Anglii od kilku tygodni wymienia potencjalnych kandydatów do zastąpienia holenderskiego trenera. W gronie ewentualnych następców wymienia się Thomasa Tuchela, Massimiliano Allegriego czy Thomasa Franka. Nie brakuje również głosów, że stery w klubie mógłby przejąć obecny asystent, czyli Ruud van Nistelrooy. Z kolei niedawno Czerwonym Diabłom miał odmówić Simone Inzaghi.

Zarząd klubu z Old Trafford jak na razie wstrzymuje się z podjęciem decyzji o zwolnieniu Erika ten Haga. Jednak portal The Athletic dotarł do informacji, której sugerują, że w najbliższy wtorek (8 października) odbędzie się zebranie zarządu. Podczas spotkania najważniejszych osób w Manchesterze United tematem rozmów ma być przyszłość trenera. Niewykluczone, że tego dnia zostanie podjęta ostateczna decyzja odnośnie 54-latka. W przypadku porażki w niedzielę z Aston Villą szkoleniowiec może pożegnać się z posadą.