Manchester United sensacyjnie odpadł w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dla klubu jest to nie tylko katastrofa sportowa, ale również finansowa. Według "Daily Mail" drużyna z Old Trafford ma braki w klubowej kasie.

Imago / Richard Sellers Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United odpadło z Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej

Z powodu braku dalszej gry w Europie ucierpią klubowe finanse

W budżecie powstała dziura ok. 28 milionów funtów

Manchester United ma braki w budżecie

Manchester United nie tak wyobrażał sobie powrót do Ligi Mistrzów po roku przerwy. Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga była zdecydowanym faworytem do wyjścia z grupy. Słaba forma oraz kiepska atmosfera dookoła klubu sprawiły, że “Czerwone Diabły” pożegnały się z Ligą Mistrzów już na wczesnym etapie rozgrywek. Brak gry w fazie pucharowej poskutkował nadszarpnięciem klubowych finansów. W budżecie brakuje 28 milionów funtów.

Według “Daily Mail” podczas przewidywań budżetu na następne lata właściciele “Czerwonych Diabłów” byli pewni, że do kasy klubu wpłyną środki za grę co najmniej w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tak się jednak nie stało, co w tej sytuacji przysparza księgowym bólu głowy. Lukę w budżecie trzeba w jakiś sposób załatać, a jednym z rozwiązań ma być czystka w szatni Manchesteru United.

Sprzedaż kilku piłkarzy nie tylko uzupełni klubową skarbonkę o brakującą kwotę, ale również poprawi sytuację Finansowego Fair Play. Podczas ostatnich dwóch okienek transferowych klub był na limicie przekroczenia FFP, co wiązałoby się za karą finansową.