Wyjaśniła się przyszłość Marcusa Rashforda, nad którego nową umową od dawna pracowały władze Manchesteru United. We wtorek pojawiła się oficjalna informacja o porozumieniu między stronami i przedłużeniu kontraktu aż do 2028 roku.

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Marcus Rashford

Przyszłość Marcusa Rashforda pozostawała niewyjaśniona

Manchester United od dawna pracował nad nową umową dla gwiazdora

Kontrakt Anglika będzie obowiązywał aż do połowy 2028 roku

Czerwone Diabły zatrzymały największą gwiazdę

Marcus Rashford w minionym sezonie był absolutnym liderem ofensywy Manchesteru United. Jego bramki zapewniły wiele zwycięstw i punktów, co ostatecznie zaowocowało powrotem do Ligi Mistrzów.

Kibice od dawna obawiali się także o przyszłość Anglika, który rozmawiał z klubem na temat nowego kontraktu. Negocjacje się przedłużały, dlatego Czerwone Diabły jakiś czas temu skorzystały z opcji rocznego przedłużenia, aby dać sobie większe pole do rozmów.

We wtorek doczekaliśmy się zakończenia sagi. Rashford podpisał umowę, która wiąże go z klubem z Old Trafford do 2028 roku.

– Jako kibic Manchesteru United znam odpowiedzialność, jaka wiąże się z bronieniem tych barw. Mogę zapewnić, że dam z siebie wszystko, by pomóc drużynie w osiągnięciu poziomu, na który nas stać. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany przyszłością pod okiem obecnego menedżera – powiedział Anglik po złożeniu podpisu.

