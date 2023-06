"Mam nadzieję, że będziemy oceniani za to, co osiągamy na boisku i poza nim. Klub jest bardzo dobrze zarządzany. Dziś wartość całej grupy wynosi ponad 6 mld funtów. To my do tego doprowadziliśmy" - mówi Khaldoon Al Mubarak, szef Manchesteru City.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City ma za sobą bardzo dobry sezon

Podopieczni Pepa Guardioli zdobyli mistrzostwo Anglii i wygrali Ligę Mistrzów

Khaldoon Al Mubarak, szef Manchesteru mówi o “światowej marce numer jeden”

“Jesteśmy marką piłkarską numer jeden na świecie”

Manchester City ma za sobą kapitalny sezon. Bo jak inaczej można nazwać wygranie ligi angielskiej, pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów? W zakończonej właśnie kampanii piłkarze Pepa Guardioli byli nie do zatrzymania. Jednak wielu zarzuca te sukcesy ogromnej sumie pieniędzy, które zostały wpompowane w zespół. Innego zdania jest Khaldoon Al Mubarak, szef Manchesteru City, który apeluje do ludzi, aby poznali fakty.

– Spójrzcie na to, ile wydajemy, porównajcie nas z konkurencją. Ludzie zarzucają nam “największe wydatki” czy “największy skład”. Chciałbym, żeby po prostu się zatrzymali, poznali fakty, a dopiero potem komentowali – stwierdził Al Mubarak.

– Mam nadzieję, że będziemy oceniani za to, co osiągamy na boisku i poza nim. Klub jest bardzo dobrze zarządzany. Dziś wartość całej grupy wynosi ponad 6 mld funtów. To my do tego doprowadziliśmy. Mamy komercyjną maszynę, która należy do najlepszych na świecie – powiedział.

– Nasza kadra kierownicza jest celem ataków najlepszych klubów na świecie. To dla nas komplement. Ludzie doceniają, że produkujemy nie tylko najlepszych piłkarzy, ale też świetnych menedżerów, skautów, sztab szkoleniowy. To świadczy o naszej wspaniałej pracy. Jesteśmy marką piłkarską numer jeden na świecie. Takie są fakty – dodał dla “Daily Mail”.

