Manchester United wygrał 2:0 z Nottingham Forest w wyjazdowym meczu 31. kolejki Premier League. Do siatki trafili Antony oraz Diogo Dalot. Brazylijczyk błysnął dzisiaj dobrą formą.

PressFocus Na zdjęciu: Antony

Manchester United dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty

Czerwone Diabły pokonały Nottingham Forest 2:0 w meczu 31. kolejki Premier League

Zwycięstwo podopiecznym Erika ten Haga zapewnili Antony i Dalot

Czerwone Diabły punktują, trzy oczka wywiezione z Nottingham

Manchester United pokonał Newcastle United 2:0 w wyjazdowym spotkaniu 31. kolejki Premier League. To bardzo ważna wygrana Czerwonych Diabłów, którzy tym samym wykorzystali potknięcie Newcastle United z Aston Villą (0:3) i awansowali na ligowe podium.

Prowadzenie podopiecznym Erika ten Haga w 32. minucie zapewnił Antony, który przełamał się po ponad miesiącu bez zdobyczy bramkowej. Brazylijczyk rozegrał dobre zawody – asystował przy drugim trafieniu Manchesteru United – gdy do siatki trafił Diogo Dalot.

To bardzo cenne zwycięstwo klubu z Old Trafford, bowiem wpadki zaliczyli ich bezpośredni rywale w walce o awans do Ligi Mistrzów. Newcastle United w ten weekend przegrało bowiem 0:3 z Aston Villą, a Tottenham Hotspur nie poradził sobie z Bournemouth (2:3).