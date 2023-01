fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Man City według Football Benchmark uzyskał największe przychody spośród wszystkich ośmiu najlepszych mistrzów lig. Raport ujawnia, że przychody angielskiego klubu wyniosły 731 milionów euro.

Man City zajął pierwsze miejsce pod względem przychodów według Football Benchmark

Angielska ekipa jako mistrz Premier League wyprzedziła Real Madryt i PSG

Zestawienie zamyka Trabzonspor

Raport przychodów europejskich mistrzów lig

Man City po drugi z rzędu znalazł się na szczycie rankingu pod względem największych przychodów. Na drugiej pozycji znalazł się Real Madryt (714 milionów euro), a trzecie jest PSG (670 milionów euro).

Informacje związane z przychodami zawierają trzy źródła dochodu, którymi są transfery, transmisje i mecze. Tuż za podium znalazł się Bayern Monachium (627 milionów euro).

Pełna lista wygląda następująco:

Man City (731 mln euro) Real Madryt (714 mln euro) PSG (670 mln euro) Bayern Monachium (627 mln euro) AC Milan (269 mln euro) Ajax (189 mln euro) FC Porto (144 mln euro) Trabzonspor (59 mln euro)

Zestawienie ośmiu drużyn z największymi przychodami zamyka Trabzonspor (59 milionów euro). Ciekawe jest natomiast to, że największą procentową poprawę swoich przychodów operacyjnych rok do roku odnotował Ajax (+51 procent). Duży wpływ na taki stan rzeczy miał awans holenderskiej drużyny do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Raport Football Benchmark przedstawia również wyniki finansowe. PSG. Francuski klub odnotował najwyższy dochód komercyjny spośród wszystkich europejskich klubów i odnotować najwyższe koszty osobowe w historii klubu piłkarskiego (728 milionów euro).

Czytaj więcej: Menedżer Chelsea o meczu z Man City. “Pierwsza połowa to było cierpienie”