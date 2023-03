Kalvin Phillips nie sprawdza się w Manchesterze City, ale The Citizens mimo wszystko chcą mu dać szansę na powrót do formy w kolejnym sezonie. Mistrzowie Premier League zapłacili za 27-latka prawie 50 milionów euro.

Kalvin Phillips z kolejną szansą od Manchesteru City

Wszystko wskazuje na to, że Kalvin Phillips ma zaufanie u władz Manchesteru City i pozostanie na Etihad Stadium na następny sezon pomimo faktu, że nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań w trwającej kampanii. The Citizens nie planują rozstania się z pomocnikiem – podaje “Football Insider”.

Niewykluczone, że latem błękitną część Manchesteru opuści Ilkay Guendogan, co mogłoby znacznie przybliżyć Kalvina Phillipsa do występów w pierwszym składzie mistrza Anglii. Reprezentant Niemiec jest łączony z przeprowadzką m.in. do FC Barcelony.

Kilka tygodni temu pisano, iż Manchester City spróbuje wymienić Kalvina Phillipsa na Bruno Guimaraesa z Newcastle Untied, jednak wydaje się, że w tych doniesieniach nie było zbyt wiele prawdy.

26-krotny reprezentant Synów Albionu przeniósł się na Etihad Stadium w lipcu 2022 roku za niespełna 50 mln euro z Leeds United.