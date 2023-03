fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford w tym sezonie imponuje skutecznością

Siłą rzeczy pojawiają sie dyskusję związane z tym, czy zostanie pobity rekord Wayne’a Rooneya ze strzelonymi golami dla Man Utd

Były reprezentant Anglii wypowiedział się na ten temat

Rooney o ewentualnym pobiciu rekordu przez Rashforda

Wayne Rooney może pochwalić się bilansem 253 goli w 559 spotkaniach. Dla porównania Marcus Rashford w 347 meczach zdobył 120 bramek.

– Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy o Marcusie, zanim dostał się do pierwszej drużyny przez akademię. Jest czołowym graczem – mówił były reprezentant Anglii w rozmowie z CNN.

– Nie jestem typem człowieka, który po osiągnięciu rekordu, marzy, aby nikt go nie pobił. Wierzę, że Marcus poprawi ten wynik. To chłopak z Manchesteru, który przeszedł przez całą akademię. To świetna historia – kontynuował Rooney.

