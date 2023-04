Źródło: The Athletic

Manchester United w tym sezonie walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów i triumf w Lidze Europy. Tymczasem na temat gry w ekipie z Old Trafford wypowiedział się ostatnio Harry Maguire.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire to jeden z tych zawodników, który generuje różne opinie

Anglik w rozmowie z The Athletic pozwolił sobie na nieco prowokacyjna wypowiedź

Defensor Manchesteru United dał do zrozumienia, że jest jednym z czterech najlepszych obrońców na świecie

“Ostatni sezon rozczarował wszystkich”

Manchester United ma za sobą cenne zwycięstwo nad Evertonem (2:0) w lidze angielskiej. Harry Maguire pozwolił sobie natomiast ostatnio na ciekawą opinię, przekonując, że jego klub ma aktualnie najlepszych środkowych obrońców na świecie.

– Moim zadaniem jest to, aby gotowym i trenować najlepiej, jak potrafię. Jeśli zapyta się kogokolwiek w szatni, jak trenuję, to każdy powie, że ciężko – mówił Harry Maguire cytowany przez The Athletic.

– Udowodniłem to, ponieważ ilekroć dostałem szansę gry w klubie lub w reprezentacji Anglii w tym sezonie, czułem, że jestem w naprawdę dobrym miejscu. Radzę sobie bardzo dobrze – kontynuował Anglik.

– Ostatni sezon rozczarował wszystkich. Jest wielu graczy, o których moglibyśmy mówić, także o mnie. Nie wszyscy byli w dobrej formie. Niemniej w tym sezonie czuję, że jestem w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Za każdym razem, gdy wychodziłem w wyjściowej jedenastce, dawałem sobie radę i wszystko robiłem dobrze – przekonywał Maguire.

– Rozumiem jednak, że Manchester United ma świetnych środkowych obrońców. Mamy czterech najlepszych środkowych obrońców na świecie, którzy mogą grać na najwyższym poziomie. Ja, Lisandro Martinez, Raphael Varane i Victor Lindelof. Dobrze, że jest nas czterech, bo możemy rywalizować ze sobą – zakończył zawodnik.

