Declan Rice według najnowszych wieści mediów może wkrótce dołączyć do Manchesteru City. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że rośnie prawdopodobieństwo trafienia zawodnika do mistrzów Premier League.

fot. Imago / Martin Rickett / PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Okno transferowe w Premier League moze być tego lata bardzo ciekawe

Dziennikarz Gianluca Di Marzio daje do zrozumienia, że Manchester City może uprzedzić Arsenal w grze o pomocnika

Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się pomocnik West Hamu United

Declan Rice blisko dołączenia do drużyny Guardioli

Declan Rice to w ostatnich dniach jeden z najbardziej rozchywtywanych zawodników na rynku transferowym. Chętnych na jego usługi nie brakuje. Wydawało się, że faworytem do pozyskania zawodnika jest Arsenal, ale do gry wkroczył inny gigant ligi angielskiej.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że Manchester City jest zdeterminowany, aby sfinalizować transfer z udziałem pomocnika. Klub z Etihad Stadium wydaje się spokojny, że dojdzie do porozumienia z West Hamem United w sprawie finalizacji transakcji.

Jak dotąd sternicy Młotów odrzucili już dwie oferty Kanonierów w sprawie w Rice’a. Piłkarz ma umowę ważną z West Hamem United do końca czerwca 2024 roku. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył dwa kluczowe podania.

Rice w poprzednim sezonie wygrał Ligę Konferencji Europy z WHU. Zawodnik broni barw ekipy z Londynu od sezonu 2016/2017.

