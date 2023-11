Luton Town przerwał serię Liverpoolu czterech wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Beniaminek zremisował 1:1 z wyżej notowanym rywalem w meczu 11. kolejki Premier League.

IMAGO / David Horn Na zdjęciu: Tahith Chong

Luton Town sensacyjnie podzielił się punktami z Liverpoolem

To gospodarze prowadzili, a punkt gościom uratował Luis Diaz

Seria zwycięstw ekipy The Reds tym samym została przerwana

Luis Diaz uratował punkt Liverpoolowi, gola zadedykował ojcu

Luton Town w niedzielę wieczorem na kameralnym Kenilworth Road Stadium podejmował Liverpool w spotkaniu 11. kolejki Premier League. To goście tego dnia stworzyli sobie więcej dogodnych sytuacji, ale byli bardzo nieskuteczni, co wpłynęło na końcowy rezultat meczu.

Dobre okazje do otwarcia wyniku mieli m.in. Darwin Nunez, Mohamed Salah czy Diogo Jota. Kibiców The Reds szczególnie irytować mógł urugwajski napastnik, który w 71. minucie w niewytłumaczalny sposób z kilku metrów nie skierował futbolówki do pustej bramki.

To zemściło się niespełna dziesięć minut później, gdy z kontrą wyszli gospodarze. Znakomitą akcję wykończył Tahith Chong. Liverpool w doliczonym czasie gry uratował jednak Luis Diaz. Skrzydłowy swojego gola zadedykował ojcu, który został porwany w Kolumbii.

Sensacja w Premier League! Beniaminek był krok od pokonania Liverpoolu

Luton Town – Liverpool 1:1 (0:0)

1:0 Tahith Chong 80′

1:1 Luis Diaz 95′