Jak informuje "Jijantes", Luis Enrique dzisiaj rano w towarzystwie swojego przyjaciela i agenta poleciał do Londynu. Wszystko wskazuje na to, że celem wizyty Hiszpana w Anglii są rozmowy z Chelsea, która szuka następcy Grahama Pottera.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique jest jednym z kandydatów do objęcia Chelsea

Hiszpan dziś rano podgrzał medialne plotki, bowiem udał się do Londynu

Wszystko wskazuje na to, że 52-latek w stolicy Anglii będzie rozmawiał z włodarzami The Blues

Chelsea szuka następcy Pottera, Enrique mocnym kandydatem

Do tej pory faworytem do zastąpienia Grahama Pottera na ławce trenerskiej Chelsea był Julian Nagelsmann. Sytuacja mogła jednak ulec zmianie, ponieważ jak podaje “Jijantes”, Luis Enrique dziś rano poleciał do Londynu. Byłemu selekcjonerowi reprezentacji Hiszpanii towarzyszyć miał jego przyjaciel i agent piłkarski – Ivan de la Pena.

Wydaje się więc, że celem wizyty 52-latka w stolicy Anglii są rozmowy z władzami The Blues. Warto jednak odnotować, że ex-trener FC Barcelony czy AS Romy wcześniej był łączony również z Tottenhamem Hotspur. Luis Enrique podobno marzy o pracy w wielkim klubie Premier League.

💣 NOTICIA @JijantesFC



Luis Enrique ha viajado a Londres esta mañana y su fichaje por el Chelsea podría estar al caer.



Viaja acompañado por Iván de la Peña, íntimo amigo de Luis Enrique, que está gestionando la operación. pic.twitter.com/iVpgm6Frg7 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 5, 2023

Urodzony w Gijon szkoleniowiec opiekunem drużyny narodowej był od listopada 2019 roku. Zespół La Furia Roja na mistrzostwach świata w Katarze odpadł na etapie 1/8 finału, gdzie po konkursie rzutów karnych został wyeliminowany przez Maroko.

Chelsea chciałaby zatrudnić nowego trenera przed dwumeczem z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami odbędzie w najbliższą środę 12 kwietnia.