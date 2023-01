PressFocus Na zdjęciu: Loris Karius

Loris Karius finał Ligi Mistrzów w 2018 roku zapamięta do końca życia. Niemiec popełnił w nim dwa fatalne błędy, które wpłynęły na wynik rywalizacji Liverpoolu z Realem Madryt. W lipcu 2022 roku wygasła umowa wiążąca golkipera z The Reds, a dwa miesiące później dołączył on do Newcastle. Teraz Sroki przedłużyły z nim współpracę.

Loris Karius przedłużył umowę z Newcastle

Niemiec zostanie na St. James’ Park przynajmniej do końca obecnego sezonu

29-latek wcześniej grał m.in. dla Liverpoolu

Loris Karius na dłużej w Newcastle

Newcastle United w oficjalnym komunikacie potwierdziło, że Loris Karius pozostanie w klubie do końca sezonu 2022/23. Niemiecki bramkarz początkowo dołączył do Srok na podstawie krótkoterminowej umowy we wrześniu 2022 roku, z opcją przedłużenia pobytu na St. James’ Park do czerwca 2023 roku. 29-latek grał wcześniej w Mainz, Liverpoolu, Besiktasie i Unionie Berlin.

🤝 @LorisKarius has extended his contract until the end of the 2022/23 season!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2023

Loris Karius jeszcze nie miał okazji zadebiutować w barwach ekipy z Tyneside. W kadrze Newcastle oprócz Niemca obecnie znajduje się trzech golkiperów: Nick Pope, Martin Dubravka i Karl Darlow.