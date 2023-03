fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool przedstawił swój raport finansowy za rok 2021/2022

Wynika z niego, że klub zyskać 7,5 milionów funtów

Sprawozdanie dotyczy czasu do 31 maja 2022 roku

Wyniki finansowe Liverpoolu

Liverpool przekazał informcje na temat swoich przychodów w klubie. Z tytułu praw medialnych spadły one o pięć milionów funtów w porównaniu z zeszłym rokiem do 261 milionów funtów. Wynika to z faktu, że w poprzednim okresie sprawozdawczym drużyna rozegrała kilka meczów, które ze względu na pandemię koronawirusa zostały przełożone na późniejsze terminy.

Przychody z dnia meczowego wzrosły do 86 milionów funtów, dzięki zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. Przychody komercyjne wzrosły o 29 milionów funtów do 247 milionów funtów, dzięki znacznemu wzrostowi liczby partnerstw i wznowieniu działalności w dni wolne od meczów. Całkowite przychody klubu wzrosły z kolei o 107 milionów funtów, osiągając poziom 594 milionów funtów. Jednocześnie zysk przed opodatkowaniem wyniósł 7,5 miliona funtów.

