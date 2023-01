fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool przechodzi przez najgorszy sezon od dawna. Wpływają na to także problemy kadrowe, które wynikają z kontuzji wielu ważnych zawodników. Jurgen Klopp po raz kolejny zapewnia, że zimą nie dojdzie do kolejnych transferów.

Liverpool zajmuje dopiero dziewiątą lokatę w Premier League

W zespole nie brakuje narzekań na problemy zdrowotne

Jurgen Klopp zapewnia, że Cody Gakpo będzie jedynym styczniowym wzmocnieniem

Liverpool ma ograniczone możliwości

Obecny sezon układa się dla Liverpoolu fatalnie. Kibice mieli nadzieję, że po przerwie związanej z mundialem ich ukochany zespół poprawi swoje wyniki, a tymczasem jest jeszcze gorzej. “The Reds” notują wpadkę za wpadką i zajmują w tej chwili dopiero dziewiątą lokatę w tabeli.

Na bardzo słabe rezultaty wpływ mają również absencje. Jurgen Klopp nie może obecnie skorzystać między innymi z Virgila van Dijka, Luisa Diaza, Diogo Joty czy Roberto Firmino. Zimą do zespołu trafił Cody Gakpo, a kolejnych wzmocnień spodziewać się nie należy. Klopp ponownie tłumaczy, że Liverpool mierzy się z wieloma ograniczeniami, które uniemożliwiają przeprowadzenie transferów.

– Oczywiście, że patrzymy na rynek transferowy. To nie tak, że jesteśmy uparci i myślimy, że z takim składem będziemy grać do 2050 roku. Nie tak to widzimy. Wszystko zależy od tego, co możesz zrobić i co chcesz zrobić. Ale to, co możesz zrobić, jest zdecydowanie ważniejsze. Gdyby były dla nas opcje możliwe do wykonania, sprowadzilibyśmy nowych zawodników.

– Mamy ograniczone opcje, ale mamy też zawodników na kontraktach, którzy po prostu nie są dostępni. Jak sprowadzimy nowych, to możemy nie zmieścić ich na listach do gry. Musimy się wzmocnić, ale czy to odpowiedni moment? Nie widzę tego ze względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Nie mogę zmieniać odpowiedzi co tydzień, sytuacja nie zmieni się nawet w przypadku kolejnej porażki – tłumaczył niemiecki szkoleniowiec.

