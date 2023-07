Liverpool na razie sprowadził dwóch piłkarzy. The Reds jeszcze nie zamknęli kadry na nowy sezon - wzmocnienia wymaga środek pola, co potwierdza Jurgen Klopp.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Jurgen Klopp, Alexis Mac Allister (Liverpool)

Liverpool w tym okienku wzmocnił kadrę Dominikiem Szoboszlaiem i Alexisem Mac Allisterem

To nie koniec transferów The Reds – Jurgen Klopp zapowiada kolejne wzmocnienia

Na Anfield Road pojawią się piłkarze odpowiedzialni za grę w pomocy

Liverpool potrzebuje wzmocnień środka pola

Liverpool pozyskał dwóch zawodników – Dominika Szoboszlaia i Alexisa Mac Allistera. Ale na tym transfery na pewno się nie zakończą. Wzmocnienia wymaga środek pola. Z klubem pożegnali się Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner i Fabinho, czyli zawodnicy występujący w tej części boiska.

Jurgen Klopp jest świadomy konieczności uzupełnienia braków:

– Zdecydowanie ważne dla nas jest wzmocnienie w pomocy. Musimy coś zrobić, to jest jasne. Pracujemy nad rozwiązaniami. Najpierw ludzie chcą zmian, a teraz wszyscy martwią się o zmiany. Natomiast my podchodzimy do tego bardzo optymistycznie. I jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami.