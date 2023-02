PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp, Liverpool

Przed zbliżającymi się derbami Merseyside Jurgen Klopp skierował kilka zdań do swoich podopiecznych. Liverpool ostatnio nie radzi sobie najlepiej, a teraz zmierzy się z Evertonem, który w poprzedniej kolejce pokonał Arsenal.

Liverpool w poniedziałek zagra z Evertonem z derbach Merseyside

Klub z Anfield ostatnio prezentuje się poniżej oczekiwań

Jurgen Klopp motywuje swoich podopiecznych przed starciem z lokalnym rywalem

Klopp zwraca się do drużyn przed derbami miasta

Jurgen Klopp wezwał swoich piłkarzy, aby w derbowej rywalizacji z Evertonem pokazali, jak „wyjątkowy” jest klub. Liverpool w 22. kolejce Premier League został rozbity przez Wolverhampton (0:3). The Reds w poniedziałkowym starciu z The Toffees poszukają rehabilitacji za blamaż na Molineux Stadium.

– To nie jest sytuacja, w której chcieliśmy się znaleźć ani czas, w którym jesteśmy szczęśliwi. Ale myślę, że jest to również właściwy czas, by pokazać, że klub jest naprawdę wyjątkowy. Chłopcy dostarczyli wiele wspaniałych chwil w ciągu ostatnich kilku sezonów. W tym momencie, z różnych powodów, nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Wciąż walczymy o zmianę tej sytuacji naszą korzyść – powiedział szkoleniowiec Liverpoolu.

– Wierzę, że im lepiej zachowujemy się w gorszych momentach, tym szybciej wrócimy do lepszych chwil i zdołamy odnieść znacznie więcej sukcesów, ponieważ wciąż działamy razem, jako drużyna. Do tej pory radziliśmy sobie naprawdę dobrze, zwłaszcza nasi kibice. Nie mogę się doczekać derbowej atmosfery, tej właściwej atmosfery i znakomitego meczu – zakończył Klopp.

