IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Romeo Lavia

Romeo Lavia nie może zaliczyć przygody w Chelsea do udanej

Zawodnik dopiero niedawno zadebiutował, a znów ma problem ze zdrowiem

Do sytuacji odniósł się Mauricio Pochettino

Ogromny pech gracza Chelsea. Pochettino: trochę się martwimy

Romeo Lavia kosztował około 60 milionów euro, ale Chelsea nie ma z niego pożytku. Młody belgijski pomocnik głównie zmaga się z problemami zdrowotnymi. W niedawnym meczu z Crystal Palace rozegrał ponad pół godziny. Możliwe, że Lavia chwilowo na tym się zatrzyma.

– Romeo coś poczuł. Musimy to sprawdzić i mieć nadzieję, że nie jest tak źle. Trochę się martwimy, ponieważ miał trudności z bieganiem – skomentował Mauricio Pochettino.

– To ważny zawodnik, którego odzyskaliśmy i będzie szkoda, jeśli nie będziemy mogli go wykorzystać w kilku kolejnych meczach – dodał zmartwiony opiekun Chelsea o swoim podopiecznym, który do Londynu trafił latem.