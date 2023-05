PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Erik ten Hag przed sezonem objął Manchester United

Holender zdobył trofeum w pierwszym sezonie

Szkoleniowca chwali legenda United – Andy Cole

Andy Cole w samych superlatywach o Eriku ten Hagu

Erik ten Hag został trenerem Manchesteru United zeszłego lata po owocnej pracy w Ajaxie, gdzie zdobył trzy tytuły Eredivisie i poprowadził ich do półfinału Ligi Mistrzów. W United Holender otrzymał zadanie zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów w swoim pierwszym sezonie. Będzie to zapewnione, jeśli uda mu się wygrać dwa z pozostałych trzech meczów w Premier League. Oprócz tego może zakończyć sezon z dubletem pucharowym, co byłoby nie lada wyczynem. Zachwycony jego pracą jest Andy Cole, legenda Czerwonych Diabłów.

– Zdobył puchar w swoim pierwszym sezonie i ma również szansę na zdobycie Pucharu Anglii. Nie zapominając o tym, jak walczymy o miejsce w pierwszej czwórce, co było najważniejsze na początku sezonu. […] Dokonać tego, co on zrobił w tym sezonie, myślę, że to było genialne. Jego budżet też był ograniczony, więc chylę przed nim czoła – przyznał Andy Cole.

– To zespół. Teraz grają zespołowo. Oczywiście mamy jednostki – jak każdy – ale myślę, że Ten Hag chce etyki zespołowej. Jeśli spojrzysz na nich teraz, biorąc pod uwagę zeszły rok lub być może poprzedni sezon, myślę, że było więcej indywidualności. Ten Hag zachęca ich teraz do gry zespołowej. O to właśnie chodzi w Manchesterze United – stwierdził.

