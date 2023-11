fot. Imago/Bradley Collyer Na zdjęciu: Gary Neville

Manchester United ma za sobą kolejny rozczarowujący występ

Gary Neville nie uważa, aby winnym kryzysu był Erik ten Hag

Legenda Czerwonych Diabłów domaga się poważnych zmian w strukturach sportowych

Czerwone Diabły koszmarem dla swoich pracowników?

Manchester United od początku sezonu pozostaje w poważnym kryzysie. Drużyna zawodzi na wszystkich frontach, a w środę wypisała się z gry w Pucharze Ligi Angielskiej, przegrywając na Old Trafford z Newcastle United aż 0-3. Był to obraz bezsilności piłkarzy oraz menedżera, którzy nie byli w stanie wpłynąć na rezultat spotkania.

Coraz więcej mówi się na temat zwolnienia Erika ten Haga, który stracił zaufanie kibiców. Sprzeciwia mu się również szatnia, nie do końca akceptując niektóre z jego decyzji. Choć władze klubu nie zamierzają jeszcze dokonywać zmian na ławce trenerskiej, w niedalekiej przyszłości wydaje się to nieuniknione.

Gary Neville nie uważa, aby to Holender był winny obecnej sytuacji Czerwonych Diabłów. Po raz kolejny apeluje, aby klub wreszcie stworzył struktury, które pomogą się rozwijać.

– W ostatnich meczach Manchester United grał z dwoma klubami, które postawiły na konkretne struktury piłkarskie, wspierające zespół na boisku i poza nim. Totalne przeciwieństwo tego, co jest w Manchesterze United. U nas nie ma dyrektora sportowego.

– Ostatniego wieczoru zobaczyliśmy, jak Teatr Marzeń zamienia się w Teatr Niczego. Energia każdego kibica Manchesteru została wyssana. Na boisku piłkarze byli w szoku, występ był fatalny, a menadżer miał problemy na naszych oczach. Widzieliśmy to wcześniej, wiemy, jak to się skończy i mamy już dość – mówi legendarny zawodnik klubu z Old Trafford.

