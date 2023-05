fot. PressFocus Na zdjęciu: Rob Holding

Arsenal stracił fotel lidera Premier League i skomplikował sobie walkę o mistrzostwo

Emmanuel Petit uważa, że gorsze wyniki Kanonierów zbiegają się w czasie z kontuzją Williama Saliby

Zastępujący go Rob Holding nie prezentuje odpowiedniego poziomu

Arsenal będzie w stanie walczyć z Manchesterem City?

Praktycznie od początku sezonu Arsenal utrzymywał się na szczycie tabeli Premier League. W ostatnim czasie Kanonierzy dopuścili się jednak kilku wpadek i w efekcie spadli na drugie miejsce w tabeli kosztem Manchesteru City, który jest teraz faworytem do zdobycia mistrzostwa Anglii.

Emmanuel Petit przeanalizował sytuację londyńczyków. Legenda klubu jest zdania, że gorsza forma zbiega się w czasie z kontuzją Williama Saliby, który tworzył z Gabrielem duet środkowych obrońców. Francuz jest bezlitosny dla Roba Holdinga, który na czas kontuzji swojego kolegi zastępuje go w pierwszym składzie.

– Nie chcę krytykować Holdinga, wkłada w swoją grę dużo wysiłku i robi to dobrze, ale gdy chcesz zdobywać trofea, nie możesz sobie pozwolić na wystawianie go w każdym meczu, tak jak ma to miejsce teraz.

– Dostrzegam, że Gabriel nie ma takiej pewności siebie podczas gry z Holdingiem, wygląda jak zupełnie inny obrońca. Arsenal nie jest w defensywie tak mocny, kiedy Saliba i Gabriel nie grają razem. To oddziałuje na resztę drużyny, która nie gra tak samo. White i Zinczenko nie włączają się do ofensywy tak często. To wpływa na ich mentalność i pewność siebie – analizuje Petit.

