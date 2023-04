Frank Lampard nie krył rozczarowania po kolejnym fatalnym występie Chelsea w tym sezonie. The Blues w sobotę przegrali z Brighton 1:2, a nowy menedżer podkreślał, że zespół Mew był znacznie lepszy.

PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Chelsea przegrała kolejny w sezonie

The Blues tym razem musieli uznać wyższość Brighton

Mewy zaprezentowały się ze znacznie lepszej strony niż The Blues

Chelsea znów zawiodła w Premier League

– Jestem rozczarowany pod każdym względem. Wygrała lepszy zespół, mogli jeszcze zdobyć więcej goli. Grali jak drużyna. Brakowało nam wszystkich podstawowych elementów futbolu – waleczności, biegania. Nie jest to kwestia zaangażowania jako takiego. Mamy ważny mecz we wtorek przeciwko Realowi Madryt. Nie ma sensu teraz rozpamiętywać tej porażki, ale musimy zrozumieć, dlaczego dzisiejszy dzień potoczył się tak, jak się potoczył – mówił tuż po końcowym gwizdku Lampard.

Tymczasowy menedżer The Blues skomentował również kilka roszad w składzie. – Niektórzy zawodnicy nie są w stanie grać, co trzy dni. Niektóre zmiany były wymuszone, a niektóre miały być szansą. W futbolu zawsze musisz być gotowy do gry.

– Dzisiaj zagraliśmy po prostu słabo i musimy poprawić się w podstawowych elementach futbolu. Jednak historia w piłce nożnej bardzo szybko może się zmienić. Mogę zapewnić, że przeciwko Realowi fani Chelsea na pewno zobaczą zespół, który daje z siebie wszystko – dodał.

