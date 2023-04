Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

Karuzela nazwisk, które są łączone z objęciem Chelsea cały czas się kręci. Według "The Telegraph", jedną z opcji włodarzy The Blues jest krótkoterminowe zatrudnienie Franka Lamparda.

PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Frank Lampard jest przymierzany do sensacyjnego powrotu na Stamford Bridge

Anglik w towarzystwie dyrektorów był obecny na ostatnim meczu Chelsea z Liverpoolem

Władze londyńskiego klubu mają traktować 44-latka jako opcję krótkoterminową

Lampard zastąpi Pottera i pomoże Chelsea wyjść z kryzysu?

Bardzo ciekawe informacje przekazuje “The Telegraph”, według którego Frank Lampard jest jednym z kandydatów na przejęcie Chelsea. The Blues myślą o 44-latku jako opcji krótkoterminowej, najprawdopodobniej do końca aktualnego sezonu.

Co więcej, legenda Niebieskich w towarzystwie klubowych dyrektorów była obecna na trybunach Stamford Bridge podczas wczorajszego spotkania Chelsea z Liverpoolem (0:0). Przypomnijmy, że Frank Lampard piastował już stanowisko trenera londyńskiego zespołu w latach 2019-2021.

106-krotny reprezentant Anglii obecnie pozostaje bezrobotny po tym, jak stracił pracę w Evertonie. Faworytami do objęcia drużyny The Blues wciąż pozostają jednak Julian Nagelsmann oraz Luis Enrique. Postawienie na Franka Lamprda to opcja awaryjna.