fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Chelsea szuka menedżera po zwolnieniu Grahama Pottera

Nieustannie toczą się rozmowy z kilkoma interesującymi kandydatami

Opcją tymczasową dla The Blues stał się Frank Lampard

Lampard otrzyma kolejną szansę w Chelsea?

Po porażce z Aston Villą cierpliwość władz Chelsea się wyczerpała. Efektem było rozstanie z Grahamem Potterem, do którego doszło w minioną niedzielę. Anglik nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a jego zespół pozostawał w kryzysie przez kolejne miesiące.

Aktualnie trwają poszukiwania jego następcy. W meczu z Liverpoolem Pottera zastąpił jego dotychczasowy asystent – Bruno Saltor. Niebawem na ławce trenerskiej Chelsea powinien już zasiąść ktoś inny.

Nieustannie prowadzone są negocjacje z kilkoma kandydatami. Na szczycie listy życzeń znajdują się Julian Nagelsmann oraz Luis Enrique. Wiele wskazuje na to, że ktoś z tej dwójki finalnie obejmie drużynę The Blues. Niewykluczone, że będą oni chcieli odpowiadać za wyniki dopiero od nowego sezonu.

Opcją tymczasową stał się więc Frank Lampard. Legendarny pomocnik pozostaje bez pracy od stycznia 2023, kiedy to został zwolniony z Evertonu. Jeden z planów Chelsea zakłada, że to właśnie on zajmowałby stanowisko menedżera do końca obecnego sezonu, a później zostałby zastąpiony przez kogoś z wyżej wymienionej dwójki.

Sam zainteresowany jest otwarty na takie rozwiązanie. Po nieudanej przygodzie z The Toffees 44-latek chciałby odbudować swoją pozycję na rynku trenerskim, a ewentualna udana kampania z Chelsea w Lidze Mistrzów zdecydowanie by mu pomogła.

Zobacz również: Gwiazdor Brighton na celowniku kolejnego giganta Premier League