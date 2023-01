PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Mitrović

Do niecodziennego wydarzenia doszło w niedzielnym spotkaniu Premier League pomiędzy Newcastle i Fulham. W 69. minucie Aleksandar Mitrović wykonując rzut karny chciał strzelić prawą nogą, ale poślizgnął się i piłka trafiła… jeszcze w lewą kończynę. Futbolówka co prawda znalazła drogę do siatki, ale gol nie został uznany.

Karny został podyktowany po faulu Kierana Trippiera

Serb co prawda wykorzystał “jedenastkę”, ale zrobił to niezgodnie z przepisami

28-latek najpierw trafił piłkę prawą nogą, a potem lewą, co nie zostało uznane przez sędziego głównego

Fatalna “jedenastka” w wykonaniu Serba

W spotkaniu 20. kolejki Newcastle – Fulham bardzo długo utrzymywał się wynik remisowy. W drugim kwadransie po zmianie stron goście powinni wyjść na prowadzenie. Bobby Reid został sfaulowany w polu karnym przez Trippiera, a sędzia po wideoweryfikacji wskazał na „wapno”.

Do piłki podszedł Mitrović. Serb troszkę poślizgnął się w czasie oddawania swojego strzału, dlatego doszło do tej kuriozalnej sytuacji. Piłka co prawda trafiła do siatki, lecz arbiter bramki nie uznał.

Nieudana próba Serba okazała się opłakana w skutkach dla londyńczyków. Pod koniec meczu do ich siatki trafił bowiem Szwed Alexander Isak i to Sroki skromnie triumfowały 1:0.

Aktualnie gospodarze są na trzeciej lokacie w tabeli (38 oczek). Fulham zajmuje szóste miejsce (31 punktów).

