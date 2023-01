PressFocus Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Wszystko wskazuje na to, że Dejan Kulusevski będzie mógł wystąpić w niedzielnym hicie Premier League, w którym Tottenham zmierzy się z Arsenalem. Koguty nadal będą jednak musiały sobie radzić bez Rodrigo Bentancura oraz Richarlisona.

Kulusevski będzie mógł zagrać z Arsenalem

Poza składem Tottenhamu pozostają Bentancur oraz Richarlison

Lucas Moura po sezonie opuści Tottenham

Bentancur i Richarlison nie zagrają z Arsenalem

Dejan Kulusevski w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją mięśniową, ale w tym tygodniu wrócił już do treningów i będzie do dyspozycji Antonio Conte. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku Rodrigo Bentancura i Richarlisona. Obaj urazów doznali podczas mistrzostw świata w Katarze i potrzebują jeszcze trochę czasu, by dojść do pełnej sprawności fizycznej.

– Sytuacja kadrowa poprawia się, szczególnie jeśli chodzi o Kulusevskiego. Dejan odbył już z nami sesje treningowe w ciągu ostatnich kilku dni i myślę, że będzie gotowy do gry przeciwko Arsenalowi – przyznał Conte podczas konferencji prasowej.

– Stan zdrowia Bentancura i Richarlisona również poprawia się, ale jeszcze nie są na tym samym etapie, co Kulusevski. Nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka. Ich ponowna utrata na długi czas nie byłaby korzystna ani dla klubu, ani dla zawodników. Na pewno będziemy jeszcze monitorować ich stan podczas kolejnych treningów – dodał włoski szkoleniowiec.

Tymczasem wygląda na to, że Lucas Moura odejdzie z klubu latem, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Brazylijczyk prawie nie grał w tym sezonie z powodu powracającego problemu ze ścięgnem.

– To są decyzje klubu. Ten sezon jest trudny dla Lucasa, ale także dla nas. Szczerze mówiąc, moim zdaniem, kiedy planowaliśmy sezon, Lucas ważnym ogniwem naszego zespołu, ale patrząc na obecną kampanię, Lucas rozegrał może jeden mecz. Jeśli pytacie mnie o decyzję klubu, szanuję ją – stwierdził Conte.

