Manchester United najprawdopodobniej wróci w przyszłym sezonie do Ligi Mistrzów. Erik ten Hag planuje skład na kolejną kampanię i domaga się transferów z najwyższej półki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United jest bliski zapewnienia sobie gry w Lidze Mistrzów

W tle wciąż toczy się kwestia zmiany właściciela, do której może dojść w każdej chwili

Bez względu na te tematy, Erik ten Hag domaga się latem wzmocnień z najwyższej półki

Czerwone Diabły szykują wielkie transfery

Debiutancki sezon Erika ten Haga na Old Trafford przebiega nieźle, choć nie obyło się bez problemów. Manchester United sięgnął już po Puchar Ligi Angielskiej i niebawem zagra w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Ponadto, jest blisko zapewnienia sobie gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, choć ostatnie tygodnie nie są dla Czerwonych Diabłów szczególnie udane.

Ten Hag od dawna zaznacza, że skład jego drużyny powinien zostać poważnie wzmocniony. Latem spodziewa się transferów z najwyższej półki, co otwarcie przyznaje. Nie interesuje natomiast kwestia prawdopodobnej zmiany właściciela, do której może dojść w każdej chwili. Przejąć klub z Old Trafford chcą między innymi Jassim bin Hamad al-Thani i sir Jim Ratcliffe.

– Moim zadaniem jest rozwijanie zespołu i oczywiście odpowiednie planowanie. Zamierzam domagać się wysokich standardów, więc planuję mój skład na kolejny sezon z uwzględnieniem wysokich standardów. Później od właścicieli będzie zależeć, czy znajdą na to fundusze – mówi Holender.

Nie jest tajemnicą, że Manchester United priorytetowo traktuje pozyskanie nowego napastnika, a numerem jeden na liście życzeń nieustannie jest Harry Kane. Oprócz niego, angielski gigant rozważa również kandydatury Victora Osimhena i Randala Kolo Muaniego. Konieczne do wzmocnienia są również inne pozycje, takie jak prawa obrona, środek obrony i środek pola.

Zobacz również: Pierwsze żądania Pochettino w Chelsea. Domaga się transferów i gry młodzieżowców