Pressfocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Kibice wspierający Arsenal, mogą spać spokojnie

Klub zadba o umowę dla lidera zespołu

Gwiazdor londyńczyków ma zarabiać ponad 200 tysięcy funtów tygodniowo

Arsenal odeprze zakusy angielskiego giganta

Arsenal był aktywny w zimowym oknie transferowym. Kanonierzy zakontraktowali trzech piłkarzy, co kosztowało ich ponad 60 milionów euro. Na Emirates Stadium przenieśli się: Jakub Kiwior, Leandro Trossard, a także Jorginho. Styczeń był zatem miesiącem sprowadzania nowych zawodników. W lutym Arsenal postanowił skupić się na przedłużeniu umów.

Kilka dni temu lider Premier League poinformował, że z klubem na dłużej związał się Mohamed Elneny. Egipcjanin, który do Londynu trafił w 2016 roku, miał kontrakt ważny tylko do końca tego sezonu. Arsenal przekazał, że pomocnik zostaje na Emirates Stadium do 30 czerwca 2024 roku. Fani Kanonierów mogą być zadowoleni, ponieważ nadchodzi umowa dla zawodnika, która jest liderem drużyny Mikela Artety.

Swoją współpracę z Arsenalem przedłuży Bukayo Saka. Anglika od miesięcy uważnie obserwuje Manchester City, który liczył, że 21-latek nie dogada się z Kanonierami i trafi pod skrzydła Pepa Guardioli. Do tego jednak nie dojdzie. Saka zostanie jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie. Jego miesięczne uposażenie ma wynosić ponad 200 tysięcy funtów tygodniowo. Saka zdecydowanie zasłużył na takie wynagrodzenie. Tylko w tym sezonie 21-latek strzelił 10 goli oraz zaliczył 9 asyst. Wraz z kolegami zmierza on po mistrzostwo Anglii.

Czytaj także: Obrońca Arsenalu wzmocni Newcastle United?