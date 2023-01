PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Przyszłość Antonio Conte za sterami Tottenhamu stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli Spurs nie poprawią wyników w satysfakcjonujący sposób, włoski szkoleniowiec nie otrzyma propozycji przedłużenia konrtraktu wygasającego w lecie, donosi Sami Mokbel z Mail Online.

Tottenham od dłuższego czasu nie notuje najlepszych wyników

Antonio Conte może opuścić Spurs po zakończeniu sezonu

Włodarze londyńczyków nie są przekonani co do słuszności wizji Włocha

Kryzys w relacjach Antonio Conte – Tottenham

Pozycja menedżera Spurs Antonio Conte z meczu na mecz staje się coraz bardziej niepewna. Niepokojąca forma klubu stała się kluczowym czynnikiem decydującym o długoterminowej współpracy z Włochem. Notowania byłego szkoleniowca Chelsea i Interu nie są najwyższe po porażce z Arsenalem w North London Derby. Obecna umowa Conte wygasa latem, ale Tottenham ma możliwość przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

Jednak obie strony wydają się rozumieć, że aktywowanie tej opcji byłoby wręcz destrukcyjne dla klubu, zwłaszcza jeśli ich wizje dotyczące przyszłości nie są do końca zgodne. Włoski szkoleniowiec dał do zrozumienia włodarzom londyńczyków, że interesuje go tylko walka o trofea. Chociaż w stolicy panuje przekonanie, że Conte – powszechnie uznawany za elitarnego trenera – osiągnął wiele od czasu rozpoczęcia pracy w listopadzie 2021 roku, ostatnie wyniki Spurs budzą niepokój.

Niepewność co do przyszłości Antonio Conte nie umknęła uwadze prezesa Daniela Levy’ego, który jest znany z planowania swoich nominacji na stanowiska kierownicze z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli Włoch rozstanie się z Tottenhamem, Tomas Tuchel może znaleźć się wśród kandydatów do zastąpienia 53-latka.