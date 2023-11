IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder w kwietniu 2021 roku zerwał więzadła krzyżowe

Polski pomocnik dopiero niedawno wrócił do gry na boisku

Po powrocie występuje w rozgrywkach Premier League 2

Brytyjski dziennikarz przekonuje, że Polak dostanie swoją szansę

Jakub Moder dostanie szansę w Brighton

Jakub Moder po bardzo długiej rehabilitacji spowodowanej zerwaniem więzadeł krzyżowych powoli wraca na boisko. Polak wystąpił w dwóch meczach Premier League 2. Jednak wciąż nie wiadomo, kiedy dostanie swoją szansę w pierwszej drużynie Brighton. Dziennikarz BBC Johnny Cantor przekonuje, że Roberto De Zerbi sprawdzi polskiego pomocnika.

– Roberto de Zerbi powiedział, że od stycznia może być ważnym zawodnikiem, ponieważ przed Brighton wiele meczów w lidze i Pucharze Anglii, więc wygląda na to, że da mu szansę, aby mógł się pokazać. W klubie jest mnóstwo środkowych pomocników i są obawy co do rywalizacji, ale on na pewno zagra. Reszta będzie zależeć już tylko od niego – powiedział Johnny Cantor dla serwisu WP SportoweFakty.

Zobacz także: Trener Brighton chwali Modera. “To bardzo pozytywna rzecz dla naszego klubu”