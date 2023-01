Pressfocus Na zdjęciu: Mason Mount

Przyszłość wielu zawodników Chelsea pozostaje nierozstrzygnięta. Klub aktualnie wstrzymał rozmowy w sprawie przedłużenia umowy Masona Mounta. Podjął również decyzję o rozstaniu z Jorginho, który latem odejdzie z klubu jako wolny zawodnik.

Chelsea wstrzymała negocjacje nt. przedłużenia umowy Masona Mounta

Klub chce poczekać z nimi do końca zimowego okna transferowego

Latem klub prawdopodobnie opuści Jorginho

Niepewna przyszłość Mounta w Chelsea?

Przedłużenie umowy z wieloma pomocnikami było jeszcze do niedawna priorytetem Chelsea. Umowy N’Golo Kante i Jorginho wygasają wraz z końcem sezonu, podczas gdy kontrakt Masona Mounta ważny jest jedynie do końca czerwca 2024 roku. Kilka zespołów wysyłało już zapytania o Anglika, dlatego parafowanie przez niego nowej umowy było w ostatnim czasie priorytetem dla władz klubu.

Redakcja Evening Standards przekazała natomiast, że rozmowy na linii Chelsea – Mason Mount zostały aktualnie wstrzymane. Włodarze The Blues chcą poczekać do zamknięcia zimowego okienka transferowego i dopiero wówczas skupić się na zabezpieczeniu przyszłości ofensywnego pomocnika.

Według dziennikarzy Evening Standards klub zdecydował natomiast o rozstaniu z Jorginho. Włoch nie prezentuje w rozgrywkach 2022/23 odpowiednio wysokiego poziomu, a Graham Potter nie postrzega go za niezbędnego pomocnika dla swojego projektu sportowego. 31-latek według angielskich dziennikarzy latem rozstanie się z klubem i poszuka nowego pracodawcy. Jeszcze do niedawna faworytem do pozyskania Jorginho była FC Barcelona.

What’s your thoughts on this latest Jorginho news? pic.twitter.com/vXnjplooV4 — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) January 14, 2023

Agent zawodnika zapewniał, że jego klient otrzymał od klubu ofertę nowej umowy, jednak wiele wskazuje na to, że nie została ona zaakceptowana.

Po pięciu latach spędzonych na Stamford Bridge Włoch może zmienić zatem pracodawcę. W tym sezonie pomocnik rozegrał dla Chelsea 24 mecze. Zanotował w nich trzy bramki. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.

