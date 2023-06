PressFocus Na zdjęciu: Gary O'Neil

AFC Bournemouth zwolniło szkoleniowca

Gary O’Neil pożegnał się ze swoją posadą

Klub chce rozpocząć nowy projekt

Bournemouth zwolniło trenera. Klub chce rozpocząć nowy projekt

Bournemouth dość niespodziewanie poinformowało o zwolnieniu Gary’ego O’Neila. Anglik doprowadził drużynę do utrzymania w Premier League, zajmując bezpiecznie 15. miejsce. Jednak teraz klub chce powalczyć o znacznie wyższe cele z innym szkoleniowcem.

– Osiągnięcia Gary’ego w zeszłym sezonie to coś, za co zawsze będę wdzięczny. To była trudna decyzja, ale została podjęta z wielką rozwagą. […] Zidentyfikowaliśmy również kilka znaczących celów na rynku transferowym tego lata i wierzymy, że ta zmiana kierunku zapewni nam najlepszą możliwość do budowania czegoś nowego. Gary będzie miał długą karierę jako główny trener lub menedżer, ale uważamy, że w tej chwili zmiana leży w najlepszym interesie naszego klubu piłkarskiego. Chciałbym odnotować moje podziękowania dla Gary’ego i życzę mu wszystkiego najlepszego na przyszłość – wyjaśnił właściciel i prezes AFC Bournemouth, Bill Foley.