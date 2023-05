PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp (Leeds United - Liverpool FC)

Spotkanie Liverpool – Tottenham zakończyło się zwycięstwem gospodarzy

Jurgen Klopp krytykował pracę Paula Tierneya, głównego arbitra

Niemiecki trener przeprosił za swoje zachowanie

Liverpool. Klopp żałuje zachowania po meczu z Tottenhamem

Liverpool po niesamowicie emocjonującym spotkaniu pokonał Tottenham 4:3. Podopieczni Jurgena Klopp decydującą bramkę zdobyli dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Niemiecki szkoleniowiec nie był zadowolony z pracy arbitra i stwierdził, że Paul Tierney “wydaje się mieć coś przeciwko” jego drużynie po tym, jak pokazano mu żółtą kartkę za świętowanie po ostatnim golu.

– Cała sytuacja nie powinna była w ogóle mieć miejsca – powiedział Klopp. – To było z emocji i złości w tym momencie. To dlatego świętowałem w taki sposób, w jaki to zrobiłem. Wygraliśmy mecz 4-3 w spektakularny sposób, a jedyne nagłówki stworzyłem ja i naprawdę tego żałuję. To nie było konieczne i nie tak powinno być.

PGMOL, organ odpowiedzialny za arbitrów w Premier League, powiedział, że Tierney “działał w profesjonalny sposób” w całym meczu i ostrzegł Kloppa, dodając, że to, co mówią sędziowie, jest nagrywane we wszystkich meczach za pośrednictwem systemu komunikacji.