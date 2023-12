Liverpool po 19. kolejkach przewodzi tabeli Premier League. Jednak sytuacja The Reds jest daleka od idealnej - drużyna Jurgena Kloppa mierzy się z wieloma kontuzjami. Niemiecki szkoleniowiec wypowiedział się w kwestii powrotu dwóch kluczowych zawodników.

IMAGO / Propaganda Photo/ David Rawcliffe Na zdjęciu: Jürgen Klopp

Liverpool plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Premier League – i to nawet mimo absencji kilku ważnych graczy

The Reds muszą radzić sobie m.in. bez Andy’ego Robertsona i Alexisa MacAllistera

Jurgen Klopp na konferencji prasowej ocenił szanse na powrót obu zawodników

Premier League. Robertson może wrócić dopiero w styczniu

Liverpool pokonał Burnley i wobec porażki Arsenalu z West Hamem obronił prowadzenie w stawce Premier League. The Reds znakomicie prezentują się w ligowych zmaganiach, chociaż ciągle mierzą się z wieloma absencjami. Od dłuższego czasu Jurgen Klopp nie może skorzystać między innymi z Andy’ego Robertsona. Teraz Niemiec ocenił szanse na powrót szkockiego defensora:

– Robbo nadal potrzebuje większego zakresu ruchu w ramieniu. Oczywiście to była poważna operacja. Wciąż nie jest nawet blisko treningów drużynowych. Może zrobić wiele, a wszystko to bez pełnego użycia ręki, co jest oczywiście pozytywną informacją, ale z drugiej strony pokazuje nam, że wciąż mamy przed sobą długą drogę. Myślę, że w styczniu będzie coraz bliżej gry.

Liverpool musiał radzić sobie także bez Alexisa MacAllistera, jednak Argentyńczyk wróci na boisko zdecydowanie szybciej:

– Macca, zobaczymy, co będzie mógł zrobić dzisiaj – czy może już rozpocząć zajęcia drużynowe, czy jeszcze nie. Decyzja nie została jeszcze podjęta, jest dość wcześnie, a naszego doktora tu nie ma; a może jest, ale jeszcze go nie widziałem. Zobaczymy, co usłyszę od niego.

The Reds kolejny mecz rozegrają w poniedziałek. Na Anfield Road podejmą Newcastle.