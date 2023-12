fot. Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool będzie po Nowym Roku osłabiony brakiem kluczowego zawodnika

Juergen Klopp wypowiedział się na temat udziału Mohameda Salaha w Pucharze Narodów Afryki

Doświadczony piłkarz w tym sezonie jest najskuteczniejszym strzelcem The Reds

Juergen Klopp o nieobecności Momo Salaha

Liverpool w tej kampanii walczy o odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Tuż po Nowym Roku ekipa z Anfield Road nie będzie mogła korzystać z usług Mohameda Salaha. Egipcjanin został powołany do reprezentacji swojego kraju na Puchar Narodów Afryki. Kilka zdań na ten temat wypowiedział Juergen Klopp.

– Utrata kluczowego strzelca to częsta sytuacja. Kiedy na turniej udawali się jednocześnie Sadio Mane i Mohamed Salah, było jeszcze gorzej, ale jakoś sobie poradziliśmy – mówił menedżer Liverpoolu cytowany przez The Guardian.

– Zwykle przynajmniej jeden z nich docierał do późniejszych etapów turnieju, co jeszcze bardziej pogarszało sytuację. Musimy więc sobie poradzić. Wiedzieliśmy, że od czasu do czasu Momo Salah musi się wybrać na Puchar Narodów Afryki. To zawsze było jasne. Przetrwamy to – zapewniał Klopp.

W tej kampanii reprezentant Egiptu wystąpił w 26 meczach. Zdobył w nich 16 bramek i zaliczył osiem asyst.

Czytaj więcej: Liverpool walczy o pomocnika z Francji. Kolejka chętnych