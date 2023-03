PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Hitem niedzieli będzie starcie Liverpoolu z Manchesterem United

Juergen Klopp nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowe spotkania

Niemiec docenia też pracę, jaką wykonuje Erik ten Hag

“Manchester United na sto procent walczy o mistrzostwo”

Jednym z hitów 26. kolejki Premier League jest starcie Liverpoolu z Manchesterem United. Starcie te uważa się powszechnie Bitwą o Anglię, choć w ostatnich latach Czerwone Diabły nie potrafiły walczyć o najwyższe cele. To nie zmienia jednak oglądu tych spotkań dla Juergena Kloppa.

– Dla mnie to prawdziwe derby, jeśli mam być szczery. Szykuje się potężne starcie. Na przestrzeni lat to zawsze były trudne mecze ze świetną atmosferą na obu stadionach. Szanuję to, co robią, więc przed nami wielkie spotkanie. To jasne, że w ostatnich latach nie wszystko szło im tak, jak chcieli, ale potem sprowadzili Erika ten Haga. Wystarczy spojrzeć na ich skład, gdy wszyscy są dostępni. Wtedy są tam Raphael Varane, Casemiro, Christian Eriksen. To, rzecz jasna, nie jest zespół budowany na kolejną dekadę, tylko na teraz. Ma jednak wielkie doświadczenie i ogromną jakość. Myślę, że dla obu ekip to mecz o więcej, niż trzy punkty. Wystarczy to, że według mnie United na sto procent nadal walczy o tytuł mistrzowski – zresztą wszyscy to chyba wiedzą – chwalił rywala niemiecki szkoleniowiec.

Początek Bitwy o Anglię już w niedzielę o godzinie 17:30.

Liverpool FC Manchester United 2.45 3.65 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 10:02 .

