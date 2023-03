fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool ograł w środę Wolverhampton 2-0

Zachwycony występem swoich podopiecznych był Jurgen Klopp

Niemiecki szkoleniowiec wierzy, że ten mecz pomoże drużynie w osiąganiu lepszych wyników

Liverpool wraca do formy?

Liverpool walczy o awans do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Po fatalnej grze na początku sezonu The Reds szybko wypisali się z rywalizacji o mistrzowski tytuł. Aktualnie gonią ligową czołówkę, a po środowym meczu z Wolverhampton wskoczyli na szóstą lokatę.

Wicemistrzowie Anglii pokonali “Wilki” na własnym terenie 2-0. Występ swoich podopiecznych bardzo pozytywnie ocenił Jurgen Klopp.

– Myślę sobie, że cała historia tego meczu jest dla nas ważna i musimy ją przyjąć. Zrobiliśmy dużo dobrych rzeczy w pierwszej połowie, graliśmy tak, jak musieliśmy grać. W pierwszej połowie było kilka takich minut, w których wyglądaliśmy jakbyśmy się nieco śpieszyli. Wynikało to z tego, że nic konkretnego się nie wydarzyło. Uspokoiliśmy się, znaleźliśmy piłkarską cierpliwość i graliśmy w odpowiedni sposób – analizuje.

Liverpool wciąż wraca do optymalnej dyspozycji. Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt obnażył olbrzymie problemy w defensywie. Spotkanie z Wolverhampton było natomiast drugim kolejnym, w którym The Reds zachowali czyste konto. Klopp wierzy, że to dobry prognostyk na przyszłość.

– To był dobry występ z naszej strony, bardzo ważny. Ponownie zachowaliśmy czyste konto, takie rzeczy cholernie pomagają. To wszystko to pozytywy. Myślę, że także dzisiaj kibice zapewnili nam punkty, wspaniała atmosfera. Byliśmy wspólnotą, uwielbiam to. Musimy to wykorzystać. Musimy budować na tym występie i wyniku – dokładnie to spróbujemy zrobić – przekonuje.

