PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

W poniedziałek Liverpool odniósł ważne zwycięstwo w meczu derbowym z Evertonem. Po zakończeniu spotkania Jurgewn Klopp wykorzystał okazję i podziękował kibicom za wsparcie w tym trudnym dla The Reds sezonie.

Liverpool w końcu się przełamała w 2023 roku

The Reds w poniedziałek pokonali Everton

Klopp podziękował kibicom za wsparcie

Liverpool przełamuje się w nowym roku

Liverpool wygrał w poniedziałek z Evertonem 2:0. Cenne trzy punkty The Reds zapewnili Cody Gakpo oraz Mo Salah. Mimo zwycięstwa podopieczni Jurgena Kloppa zajmują odległe dziewiąte miejsce w tabeli Premier League tracąc do czwartego Tottenhamu dziewięć oczek.

– Atmosfera podczas spotkania była znakomita. Jestem zakochany w tym tłumie. Kibice bardzo nam pomogli, a zawodnicy odpłacili im się wygraną. To byłe prawdziwe derby. Zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Everton nie zdołał nam narzucić swojego pomysłu na to spotkanie. Widziałem tutaj prawdziwy zespół, w którym każdy walczył o zwycięstwo – przyznał Klopp.

Klopp wierzy, że jego drużyna odzyska pewność siebie po pierwszym zwycięstwie w Premier League w 2023 roku, które zakończyło serię czterech meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej bez wygranej.

– Odnieśliśmy sukces i to musi być dla nas znak, co powinniśmy robić w następnych spotkaniach. Myślę, że to był nasz najlepszy występ od dłuższego czasu. O wiele lepiej jest zdobyć trzy punkty, gdy w pełni na to zasługujesz, a tym razem talk właśnie było. To ogromna ulga – dodał menedżer Liverpoolu.

Już w najbliższą sobotę Liverpool zmierzy się z Newcastle. Dla The Reds to bardzo istotne spotkanie w kontekście walki o najlepsza czwórkę tego sezonu Premier League. Ekipa Kloppa ma coraz mniej czasu na dogonienie czołówki.

