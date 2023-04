Zdaniem Jurgena Kloppa poniedziałkowy mecz Liverpoolu z Leeds United na Elland Road wygrany przez The Reds 6:1 był ich najlepszym występem w tym sezonie. Szkoleniowiec przyznał również, że jego zespół wciąż wierzy na kwalifikację do Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool odniósł kolejne wysokie zwycięstwo w sezonie

Tym razem The Reds 6:1 ograli Leeds

Klopp przekonuje, że Liverpool rozegrał najlepszy mecz w sezonie

Klopp chwali swoich zawodników

Zwycięstwo Liverpoolu było ich pierwszym od sześciu meczów we wszystkich rozgrywkach, odkąd na początku marca pokonali Manchester United 7:0. – Myślę, że to najlepszy mecz, jaki rozegraliśmy w tym sezonie pod wieloma aspektami. Wymusiliśmy dużo błędów, były sensacyjne bramki i wspaniałe kontry. Najlepszy mecz od dłuższego czasu – przyznał Klopp.

– Było kilka trudnych momentów, straciliśmy niepotrzebnego gola, ale takie rzeczy się zdarzają. Poza tym kontrolowaliśmy mecz. Rozstrzygnięcia w tym sezonie pozostają jeszcze sprawą otwartą – dodał Klopp.

Liverpool traci obecnie dziewięć punktów do czwartego Newcastle United. Do zakończenia sezonu pozostało osiem kolejek i choć z matematycznego punktu widzenia wszystko jest jeszcze możliwe, to szanse The Reds na wskoczenie do pierwszej czwórki w tabeli Premier League zbyt duże nie są.

