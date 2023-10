Kiedy debiut wielkiego transferu Chelsea? Przybliżona data

Chelsea w 10. kolejce Premier League podejmuje Brentford w derbach Londynu. Podczas przedmeczowej konferencji Mauricio Pochettino odpowiadał na pytania dziennikarzy. Trener The Blues wypowiedział się na temat powrotu Christophera Nkunku do gry.

IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Christopher Nkunku (Chelsea)

Christipher Nkunku trafił do Chelsea z RB Lipsk za 60 mln euro

Francuz jeszcze nie zdołał rozegrać żadnego meczu o punkty dla The Blues

Mauricio Pochettino zdradził, że 25-latek jest coraz bliższy powrotu na boisko

Chelsea. Nkunku będzie gotowy… najszybciej, jak to możliwe

Christopher Nkunku dołączył do Chelsea w lecie. Francuz doskonale rozpoczął swoją przygodę w nowych barwach, ale kibicom zdążył pokazać się wyłącznie w meczach sparingowych. W 22. minucie towarzyskiego starcia z Borussią Dortmund opuścił boisko z powodu kontuzji kolana i nadal nie miał okazji zaliczyć debiutu w pojedynku o punktu.

Kiedy możemy spodziewać się powrotu byłego napastnika RB Lipsk na murawę? W tej kwestii wypowiedział się Mauricio Pochettino. Trener The Blues podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Brentfordem w 10. kolejce Premier League zdradził, jak przebiega rehabilitacja 25-latka:

– Christopher Nkunku wygląda teraz naprawdę dobrze i jest blisko powrotu. Włączymy do kadry tak szybko, jak to będzie możliwe. Jest niezwykle ważnym graczem dla nas i naszego projektu. Może po meczach reprezentacji będzie gotowy. Może… nie jestem pewien. Nie możemy się doczekać, aby go odzyskać i zobaczyć go w akcji.