IMAGO / Joel Marklund Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne poleciał z Manchesterem City do Arabii Saudyjskiej

Wracający po urazie 32-latek może dostać kilka minut w Klubowych Mistrzostwach Świata

Pomocnik po kilku miesiącach powrócił do treningów z całą drużyną

Kevin De Bruyne ponownie do dyspozycji Pepa Guardioli

Kevin De Bruyne z powodu kontuzji mięśniowej nie był do dyspozycji Pepa Guardioli przez ostatnich kilka miesięcy. Wszystko jednak wskazuje na to, że 32-latek jest już o krok od powrotu do gry. Jack Gaughan poinformował, że ofensywny pomocnik wrócił do treningów.

Manchester City obecnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizuje w Klubowych Mistrzostwach Świata. 99-krotny reprezentant Belgii znalazł się na pokładzie samolotu lecącego na Bliski Wschód i niewykluczone, że otrzyma kilka minut w tym prestiżowym turnieju.

Wychowanek Gentu w aktualnym sezonie rozegrał zaledwie 2 spotkania, w których zanotował 1 asystę.