Katarskie media: Manchester United został sprzedany

Coraz więcej wskazuje na to, że saga sprzedażowa dotycząca Manchesteru United jest bliska zakończenia. Al Watan Qatar, gazeta należąca do rodziny Jassima Bin Hamada Al Thaniego informuje, że szejk dopiął swego i przejął klub z Old Trafford.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United - Nottingham Forest

Manchester United miał zostać sprzedany – tak twierdzi gazeta należąca do katarskiej rodziny królewskiej

Nowym właścicielem będzie Jassim Bin Hamad Al Thani

Jeszcze w tym tygodniu powinniśmy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia zakończenia negocjacji

Manchester United sprzedany? Tak twierdzą katarskie media

Doniesienia z Kataru sugerują, że jeszcze w tym tygodniu Manchester United może znaleźć nowego właściciela. Al Watan Qatar twierdzi, że Jassim Bin Hamad Al Thani osiągnął sukces w negocjacjach z dotychczasowymi włodarzami Czerwonych Diabłów, a oficjalne potwierdzenie udanej transakcji ma zostać ogłoszone “już wkrótce”.

Do tej pory lokalne media zauważalnie ograniczały przepływ informacji dotyczących poczynań szejka w stosunku do klubu z Premier League. Jednak wydaje się, że skoro teraz gazeta należąca do rodziny królewskiej zdecydowała się na swoisty przełom, w najbliższym czasie powinniśmy utrzymać oficjalne potwierdzenie, czy to ze strony nabywcy, czy ze strony United.

Na wieści dotyczące sprzedaży Czerwonych Diabłów zareagowała także giełda, a ceny akcji MU zaliczyły zauważalny wzrost.