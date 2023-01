Źródło: Goal.pl / Twitter / The Anfield Talk

Źródło: Goal.pl / Twitter / The Anfield Talk

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie nie rozpieszcza swoich kibiców. Tymczasem w cieniu występów The Reds w Premier League prowadzone są rozmowy związane ze zmianą właściciela klubu z Anfield Road. Wieści w sprawie pojawiły się na profilu Anfield Talk na Twitterze.

Liverpool obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w ligowej tabeli

Profil Anfield Talk na Twitterze przekonuje, że przedstawiciele Kataru mogą kupić angielski klub

W najbliższych dniach temat może zostać rozstrzygnięty

Liverpool blisko zmiany właściciela?

Liverpool został przejęty przez Fenway Sports Group w 2010 roku. Pod rządami tego właściciela The Reds wygrali Ligę Mistrzów w 2019 roku i mistrzostwo Premier League w 2020 roku. W tym sezonie ligi angielskiej ekipa Juergena Kloppa po rozegraniu 28 spotkań ma na swoim koncie 28 punktów.

Ostatnio natomiast na temat ewentualnej zmiany właściciela w Liverpoolu głos zabrał dziennikarz Mohammed Saeed Alkaabi.

“Przejęcie Liverpoolu jest traktowane priorytetowo przez Katar. Kraj jest tym bardzo zainteresowany, ale w tej chwili transakcja nie jest sfinalizowana. Zobaczmy, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni – mówił dziennikarz Mohammed Saeed Alkaabi cytowany przez profil The Anfield Talk na Twitterze.

The Reds we wtorek wieczorem rozegrają mecz Pucharu Ligi Angielskiej z Wolverhampton. Spotkanie odbędzie się na Molineux Stadium o godzinie 20:45. Będzie to powtórka meczu. W starciu z 7 stycznia miał miejsce rezultat 2:2.

