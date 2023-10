Liverpool pokonał Everton 2:0 w derbach. Z pewnością nie było to łatwe spotkanie dla The Reds, ale Jurgen Klopp jest zadowolony ze swoich podopiecznych.

IMAGO / Peter Byrne Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool pokonał Everton 2:0 w derbach

The Reds długo nie mogli przełamać obrony The Toffees

Jurgen Klopp wskazał po meczu niezwykle ważną zaletę

Liverpool pokonał Everton. Jurgen Klopp zadowolony

Liverpool pokonał Everton 2:0 w derbowym pojedynku 9. kolejki Premier League. The Reds długo nie mogli przełamać wyniku pomimo gry w przewadze. Udało się to dopiero w 75. minucie, kiedy z rzutu karnego trafił Mohamed Salah. Później Egipcjanin ustalił wynik spotkania w doliczonym czasie gry.

Po spotkaniu głos zabrał Jurgen Klopp, który wskazał m.in. arcyważną cechę jego drużyny.

– Trudno jest stawić czoła zespołom grającym w 10 zawodników. Byliśmy po drugiej stronie boiska i dobrze sobie radziliśmy. Nastawiliśmy się na to, że oni nadal grają w 11 zawodników, ponieważ posiadanie dodatkowego zawodnika jest kwestią mentalną – ocenił.

– Przesłanie było takie, abyśmy zachowali cierpliwość i grali szybko z boku na bok. Oni w przerwie dokonali zmiany i grali pięcioma obrońcami, więc musieliśmy wykazać się większą cierpliwością – kontynuował.

– Robimy to [szybko rozgrywając akcje] od wielu sezonów. Tempo jest naszą dużą zaletą. Szczególnie drugi gol. Cieszy nas to i musimy to kontynuować – zakończył Niemiec.