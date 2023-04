PressFocus Na zdjęciu: Jean-Kevin Augustin

Jean-Kevin Augustin wygrywa spór z Leeds United

Izba Rozstrzygania Sporów FIFA uznała rację piłkarza

Klub musi mu zapłacić aż 24,5 miliona funtów

Izba Rozstrzygania Sporów FIFA uznała rację Jeana-Kevina Augustina

Jean-Kevin Augustin został zawodnikiem Leeds United w 2020 roku. Wówczas trafił on do nich na zasadzie wypożyczenia z RB Lipsk z zawartą opcją wykupu za 21 milionów euro, która stawała się obowiązkowa w przypadku wywalczenia przez nich awansu do Premier League. Angielski klub wypełnił ten cel, ale same rozgrywki, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, zakończyły się po terminie przeznaczonym na aktywację wspomnianego zapisu.

W tej sytuacji władze klubu uznały, że nie muszą nawiązywać współpracy z napastnikiem. Z takim postawieniem sprawy nie zgodził się niemiecki zespół, który złożyły stosowne zawiadomienie do FIFA i uzyskały korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Oba kluby zawarły ugodę i Leeds United zapłaciło RB Lipsk 15,5 miliona funtów.

Na tym jednak nie koniec problemów angielskiego klubu. Do Izby Rozstrzygania Sporów FIFA wpłynęła jeszcze skarga ze strony Jeana-Kevina Augustina, który uznał po zwycięstwie RB Lipsk, że i jemu należy się pełna rekompensata. David Ornstein z “The Athletic” informuje, że i w tym przypadku prawo nie stanęło po stronie ekipy z Elland Road i nakazała wypłacenie Francuzowi aż 24,5 miliona funtów.

Sprawdź także: Carragher broni piłkarza Liverpoolu. “Jest znacznie lepszy niż Nemanja Vidić”