Jack Harrison zimą był powiązany z przeprowadzką do Leicester City. Ponoć obie strony były bliskie dojścia do porozumienia. Jednak dziś już wiemy, że Anglik nie wybiera się nigdzie. Podpisał nowy pięcioletni kontrakt z Leeds United.

PressFocus Na zdjęciu: Jack Harrison

Jack Harrison zostaje w Leeds

Zawodnik podpisał nowy pięcioletni kontrakt

Anglik ceni sobie współpracę z Javim Garcią, trenerem

Jack Harrison przedłużył kontrakt z Leeds

Jack Harrison od kilku sezonów stanowi o sile Leeds United. Kibice z Elland Road mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ ich ulubieniec przedłużył umowę z klubem. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez pięć najbliższych lat. Jeszcze zimą angielskie media sugerowały, że 26-latek może trafić do Leicester City. Jednak dziś już wiemy, że nie planuje opuszczać Leeds i z tym zespołem wiąże swoją przyszłość.

Angielski pomocnik w niedawnym wywiadzie dla “The Telegraph” mocno komplementował pracę z Javim Garcią. Hiszpan objął zespół w lutym i w tak krótkim czasie odmienił drużynę. Zespół lepiej punktuje i gra bardziej zrównoważoną piłkę. Sam Jack Harrison mówi o trenerze, że jest bardzo wymagający, ale potrafi dotrzeć do piłkarzy.

– Kiedy rozmawia z graczami, często kieruje laser na zawodnika i mówi “powinieneś być przesunięty dwa centymetry w lewo”. Jest bardzo konkretny, a my musimy być skupieni na drobnych szczegółach. Jest wymagający jako trener. Chodzi o to, abyśmy byli drużyną, co jest ważne od teraz do końca sezonu. Wiem, że fani chcą, żebyśmy grali miłą dla oka piłkę i byli szybcy, ale nie zawsze jest to możliwe. Teraz musimy zdobywać punkty, a Javi jest do tego idealnym trenerem – mówił pomocnik Leeds.

