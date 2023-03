Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte jest bezrobotny

Włochowi podziękowano za pracę w Tottenhamie

Z decyzją londyńczyków nie zgadza się Zlatan Ibrahimovic

Conte zwolniony przez Tottenham. Broni go Ibrahimovic

Antonio Conte kilka dni temu na konferencji prasowej wątpił w niektórych zawodników Tottenhamu, dając do zrozumienia, że brak odpowiednich wyników to nie jego wina. Londyńczycy rozstali się z Włochem, którego broni Zlatan Ibrahimovic.

– Ktoś próbuje być aktorem, udawać. Niektórzy ludzie są sobą, niektórzy starają się być idealni – powiedział napastnik Milanu, pochwalając postawę Conte, który powiedział co leżało mu na sercu.

– Myślę, że powinieneś być sobą, nawet jeśli czasem za to płacisz, bo to nie jest to, co ludzie chcą usłyszeć. Wolę być sobą i wyrażać się tak, jak myślę i jak chcę – dodał doświadczony Szwed.

Czytaj także: Finansowe Fair Play na drodze Conte do nowego klubu?