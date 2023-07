fot. Imago / Gareth Evans / News Images Na zdjęciu: Dele Alli

Szokujące wieści ujrzały światło dzienne

Dele Alli zmagał się przez długo czas z uzależnieniem, o czym sam zawodnik opowiedział w audycji The Overlap

Piłkarz ostatecznie trafił na sześciotygodniowy odwyk

“Uzależniłem się od tabletek nasennych”

Dele Alli to 27-latek, broniący aktualnie barw Evertonu. Niewielu jednak wie, że zawodnik zmagał się w ostatnim czasie z dużymi problemami. Opowiedział o tym w jednej z audycji na platformie YouTube.

– Po raz pierwszy od dłuższego czasu mogę powiedzieć, że u mnie wszystko w porządku. Psychicznie jestem w lepszej kondycji niż kiedykolwiek. Czuję się dobrze. Teraz jestem kontuzjowany, ale wróciła mi pasja do piłki nożnej – powiedział Alli w rozmowie z Gary Nevillem w audycji The Overlap.

– Myślę, że nadszedł czas, aby powiedzieć ludziom, co się dzieje. Trudno o tym mówić, ponieważ wszystko to wydarzyło się niedawno. Długo to ukrywałem. Boję się o tym mówić, ale myślę, że to w porządku, jeśli to zrobię – kontynuował Anglik

– Uzależniłem się od tabletek nasennych. Ten problem nie dotyczy tylko mnie. W piłce nożnej doświadcza tego więcej osób, niż mogłoby się wydawać – zaznaczył zawodnik.

– Kiedy wróciłem z Turcji po wypożyczeniu w Besiktasie, dowiedziałem się, że czeka mnie operacja. Byłem w złym stanie psychicznym. Zdecydowałam się na najnowocześniejszy ośrodek odwykowy, w którym pomagają w leczeniu uzależnień, problemów ze zdrowiem psychicznym i traumą psychologiczną. Czułem, że nadszedł ten czas. Nikt nie może ci powiedzieć, że musisz tam iść. Tę decyzję możesz podjąć tylko sam – mówił Alli.

– Miałem zły etap. Polegałem na rzeczach, które mnie raniły. Każdego ranka budziłam się i wygrywałam bitwę pojawiania się na treningu z uśmiechem. Musiałam pokazać, że jestem szczęśliwy. W środku jednak przegrywałem bitwę. Czas coś zmienić. Kiedy powiedzieli mi, że konieczna jest operacja, poczułam te same uczucia, co w momencie rozpoczęcia tego etapu – powiedział piłkarz.

– W związku z tym udałem się na odwyk na sześć tygodni. Everton był świetny i wspierał mnie. Zawsze będę wdzięczny klubowi. Byli tak otwarci i szczerzy, że współczuli sytuacji. Nie mogłem prosić o więcej w momencie, gdy podejmowałem najważniejszą decyzję w moim życiu. Zrobiłem to, czego się obawiałem. I jestem szczęśliwy, że to zrobiłem – przekonywał Alli.

– Wyszedłem trzy tygodnie temu. Chciałem być szczery, chciałem o tym porozmawiać. Teraz jestem w dobrym stanie. Czuję się wystarczająco silny, aby o tym mówić – rzekł były pomocnik Tottenhamu.

